Итальянское домашнее сахарное печенье. Замечательная выпечка к чаю!

Вкусное и быстрое!
Ингредиенты:
- 250 г пшеничной муки;
- 100 г сахара;
- 100 г сливочного масла;
- 3-4 столовой ложки теплой воды;
- 2-3 чайной ложки корицы;
- 10 г разрыхлителя для теста;
- щепотка соли.
Приготовление:
- В размягченное сливочное масло, добавить теплую воду.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем.
- Вымесить тесто и отставить его на 10 минут.
- Сахар смешать с корицей
- Из теста сформировать полоски 10 см длиной и 1 см шириной и обвалять полоски в сахаре с корицей и соединить концы полосок.
- Выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!