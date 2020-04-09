Итальянское домашнее сахарное печенье. Замечательная выпечка к чаю!

Вкусное и быстрое!

Итальянское домашнее сахарное печенье. Замечательная выпечка к чаю!

Ингредиенты:

  • 250 г пшеничной муки;
  • 100 г сахара;
  • 100 г сливочного масла;
  • 3-4 столовой ложки теплой воды;
  • 2-3 чайной ложки корицы;
  • 10 г разрыхлителя для теста;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. В размягченное сливочное масло, добавить теплую воду.
  2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.
  3. Вымесить тесто и отставить его на 10 минут.
  4. Сахар смешать с корицей
  5. Из теста сформировать полоски 10 см длиной и 1 см шириной и обвалять полоски в сахаре с корицей и соединить концы полосок.
  6. Выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

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2Комментария

Очень быстрый и вкусный завтрак из простых продуктов

Часто готовлю это быстрое и вкусное блюдо на завтрак. Идеально, когда нет времени на готовку. 5-10 минут, и вкусный завтрак на столе.

Очень быстрый и вкусный завтрак из простых продуктов

Начинки можно делать разные. Далее в рецепте расскажу, какие именно.

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий — 2 шт. (или 4, если маленькие)
  • сыр твердый — 150 г
  • сливочное масло — 40 г
  • яйца — 4 шт.
  • помидор — 1 шт. (большой)
  • соль, перец — по вкусу

Порций 4

Приготовление:

  1. Как уже поняли, главный ингредиент здесь тонкий лаваш. В него мы будем «упаковывать» начинку.
  2. Если лист лаваша большой, то разрежьте их на две части.
  3. В широкую, неглубокую емкость налейте воды.
  4. Сыр натрите на крупной терке.
  5. Разогрейте сковороду и растопите кусочек сливочного масла.
  6. Обмакните лист лаваша в воде (буквально, на пару секунд).
  7. Положите лаваш на сковороду и разбейте сверху яйцо.
  8. Посолите и поперчите по вкусу.
  9. Аккуратно, вилкой взболтайте яйцо на лаваше и распределите по всей поверхности.
  10. Затем, посыпьте сверху тертым сыром.
  11. Как сыр расплавится, переверните лаваш на сковороде
  12. Положите в центр листа начинку (у меня два тонких ломтика помидор).
  13. Для начинки можно использовать ветчину, творог, любую колбасу и т. д.
  14. Соберите края лаваша в конвертик (как на фото).
  15. Конвертик из лаваша обжарьте с обеих сторон пару минут.

Все, завтрак готов.

Приятного аппетита!

1Комментарий

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