Итальянское домашнее сахарное печенье. Замечательная выпечка к чаю!

Часто готовлю это быстрое и вкусное блюдо на завтрак. Идеально, когда нет времени на готовку. 5-10 минут, и вкусный завтрак на столе.

Начинки можно делать разные. Далее в рецепте расскажу, какие именно.

Ингредиенты:

лаваш тонкий — 2 шт. (или 4, если маленькие)

сыр твердый — 150 г

сливочное масло — 40 г

яйца — 4 шт.

помидор — 1 шт. (большой)

соль, перец — по вкусу

Порций 4

Приготовление:

Как уже поняли, главный ингредиент здесь тонкий лаваш. В него мы будем «упаковывать» начинку. Если лист лаваша большой, то разрежьте их на две части. В широкую, неглубокую емкость налейте воды. Сыр натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду и растопите кусочек сливочного масла. Обмакните лист лаваша в воде (буквально, на пару секунд). Положите лаваш на сковороду и разбейте сверху яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно, вилкой взболтайте яйцо на лаваше и распределите по всей поверхности. Затем, посыпьте сверху тертым сыром. Как сыр расплавится, переверните лаваш на сковороде Положите в центр листа начинку (у меня два тонких ломтика помидор). Для начинки можно использовать ветчину, творог, любую колбасу и т. д. Соберите края лаваша в конвертик (как на фото). Конвертик из лаваша обжарьте с обеих сторон пару минут.

Все, завтрак готов.

Приятного аппетита!